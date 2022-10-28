Нельзя заряжать телефон до 100%: это миф или реально вредная для батареи привычка

Максимальный заряд может показаться хорошей идеей, но это не совсем так

Срок службы аккумулятора мобильного телефона зависит от многих факторов. Есть определенные правила зарядки, в том числе и касательно того, сколько раз в день можно подключать смартфон к сети. Не менее важно учитывать, при каком проценте вы ставите устройство на зарядку, так и отключаете зарядное устройство.

Существуют мифы касательно зарядки мобильного, к примеру о том, что первый раз обязательно нужно зарядить телефон от 0 до 100 процентов. Это не является необходимостью, более того, один простой лайфхак продлит жизнь батареи телефона. Вот в чем его суть: как можно реже доводить зарядку смартфона до 100%.

Нужно ли заряжать аккумулятор телефона до 100%? Нет, или, по крайней мере, не каждый раз, когда вы его заряжаете. Некоторые люди рекомендуют выполнять полную перезарядку аккумулятора от нуля до 100 % один раз в месяц, мол, это такая себе перезагрузка для него. Но другие игнорируют это как миф о современных батареях в телефонах.

Чтобы продлить срок службы батареи, частые небольшие зарядки лучше, чем полная зарядка. В версиях iOS и вовсе оптимизирована система зарядки, чтобы уменьшить износ аккумулятора и увеличить срок его службы за счет сокращения времени, в течение которого iPhone полностью заряжается.

Чем больше вы разряжаете батарею, тем больше нагрузка на аккумулятор. Таким образом, частая подзарядка продлевает срок службы батареи.

Как сообщалось, батарея ваша телефона должна заряжаться до определенных процентов. Лучше всего не позволять заряду выходить за диапазон от 30% до 90%.