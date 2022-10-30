Что происходит с батареей, если телефон заряжается всю ночь: не все это знают

Мобильный будет дольше держать заряд, если соблюдать одно правило

Срок службы аккумулятора мобильного телефона зависит от многих моментов, и не только от того, пользуетесь ли вы смартфоном при экстремальных температурах. Многие привыкли оставлять устройство в сети на время, пока спят. Оказывается, такая простая привычка чревата неприятными последствиями для батареи телефона.

Один элементарный лайфхак поможет продлить жизнь аккумулятора. В чем его суть: не ставить телефон заряжаться на всю ночь. Постарайтесь следить за зарядом и подключать гаджет к розетке в дневное время.

Стоит ли заряжать телефон всю ночь? Как правило, лучше избегать этого, даже если вам удобно просыпаться утром с полной батареей. Каждая полная зарядка считается так называемым циклом, и ваш телефон рассчитан только на определенное количество зарядов.

Если вы заряжаете гаджет ночью, то гарантированно пропустите, когда телефон превысит "волшебную" отметку в 80%. Именно это наиболее оптимальный показатель, который продлит срок службы аккумулятора.

Большинство современных смартфонов имеют встроенные датчики для отключения зарядки при достижении 100%, но все равно есть вероятность, что батарея теряет небольшое количество заряда в режиме ожидания.

В итоге зарядному устройству придется поддерживать телефон на 100%, поскольку смартфон естественным образом будет терять заряд в течение ночи. Это означает, что ваш телефон постоянно будет колебаться между полной зарядкой и чуть ниже максимальной отметки — от 99% до 100% и обратно. Гаджет будет заряжаться дольше, чем требуется. Кроме того, ночная зарядка может нагревать телефон, что также плохо для аккумулятора. Таким образом, заряжать телефон лучше днем, чем оставлять в сети на ночь.

Хорошая альтернатива: включить режим "Не беспокоить" или режим полета. Более того, вы можете полностью отключить свой телефон, если возможно. Если же вам нужно оставить смартфон заряжаться ночью, то хотя бы снимите корпус, это предотвратит перегрев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему вредно заряжать телефон до максимального процента. А также мы писали, когда лучше всего ставить смартфон на зарядку. Есть так называемое золотое правило и наиболее оптимальный диапазон процентов.