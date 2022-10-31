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Что нужно сделать, чтобы телефон быстрее зарядился: три способа

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Учитывайте при зарядке смартфона некоторые нюансы
Учитывайте при зарядке смартфона некоторые нюансы. Фото processer.media

Небольшие уловки помогут ускорить процесс зарядки мобильного

На скорость зарядки мобильного телефона могут повлиять разные факторы. К примеру, важно использовать подходящее зарядное устройство и периодически проводить чистку кабельного порта в домашних условиях. Если же вам нужно быстрее зарядить гаджет, то есть выход.

С помощью простых и понятных лайфхаков можно ускорить зарядку смартфона. И речь не идет об использовании быстрой зарядки. Всего лишь соблюдайте три незамысловатых правила.

Как ускорить зарядку мобильного телефона

Воспользуйтесь тремя способами, чтобы смартфон заряжался быстрее:

  1. Один из способов ускорить зарядку телефона — включить режим полета во время зарядки. Это экономит заряд батареи, автоматически отключая мобильные данные.
  2. Еще один способ ускорить зарядку — заряжать телефон, когда он находится в режиме энергосбережения.
  3. И не пользуйтесь телефоном во время зарядки, если вам нужна скорость. Экран и другие компоненты выделяют тепло и, очевидно, расходуют существующее время автономной работы в зависимости от того, какие приложения вы используете.

Также "Телеграф" рассказывал, почему нельзя оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь. Как бы идея проснуться с максимальным процентом не казалась хорошей, лучше так не делать. А еще мы писали, при каких процентах оптимально ставить смартфон заряжаться.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон