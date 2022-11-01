Жара и мороз – враги батареи: какая температура вредит телефону больше всего

При большом "плюсе" или "минусе" мобильный может работать со сбоями

Аккумулятору мобильного телефона могут вредить разные вещи, к примеру, зарядка устройства в течение всей ночи. "Тормозить" гаджет начинает, и если оказывается в экстремальной температуре. С каждым случалось, когда смартфон "подвисал" на улице при морозе или жаре.

Простой лайфхак поможет вашему телефона работать эффективнее и продлит срок службы батареи. В чем его суть: стараться, чтобы смартфон находился в оптимальных температурных показателях. Сильный холод и слишком высокий градус равнозначно вредят гаджету.

Тепло — враг батареи. Не позволяйте смартфону перегреться или переохладиться, особенно во время зарядки. Если телефон станет слишком горячим, вы повредите аккумулятор, поэтому старайтесь держать его в прохладе, где это возможно.

Зарядка телефона на пляже в шезлонге — наихудший сценарий для состояния батареи. Попробуйте держать телефон в тени, если вам нужно зарядить его в жаркий летний день. Холод тоже не на пользу батареям. Если вы пришли с долгой прогулки в зимний мороз, то дайте телефону нагреться до комнатной температуры, прежде чем подключать зарядный кабель.

Экстремальные температуры и аккумуляторы несовместимы. Батареи немного похожи на людей, по крайней мере, в том узком смысле, что они лучше всего чувствуют себя при 20-25 градусах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по этой же "температурной причине" не стоит долго держать мобильный в кармане, иначе он нагреется до температуры вашего тела, а это слишком тепло для устройства. Также мы писали, почему смартфон сильно нагревается во время зарядки и как можно устранить эту проблему.