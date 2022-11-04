Главные враги любого аккумулятора: две ошибки при зарядке, которые "убивают" батарею

Правильная зарядка гаджета — залог его долгой и продуктивной "жизни".

Смартфон — это вещь, которая в последнее время стала неотъемлемым атрибутом нашей жизни. В первую очередь — это средство связи, однако у телефона есть также масса других полезных функций: карты, калькулятор, камера, диктофон и т.д. Ну и конечно же развлечения: игры, просмотр различных видео, общение в соцсетях. Поэтому важно держать свой телефон "в тонусе" и придерживаться простейших правил при его зарядке.

Чаще всего пользователи совершают всего две ошибки, которые могут стоить вам смартфона, сообщает портал itechua. Стоит отметить, что необязательно совершать их две, чтобы испортить аккумулятор телефона, ведь достаточно всего одной. Однако исключив эти процессы из жизни своего гаджета, вам удастся минимизировать износ батареи, что в свою очередь продлит его "жизнь". Что же это за ошибки?

Две ошибки при зарядке гаджета, которые "убивают" его батарею

Первая ошибка — ночная зарядка. Очень популярная ошибка, которую совершаю наверняка все, у кого есть телефон. Чем это опасно — при достижении 100% телефон блокирует прием электроэнергии, однако как только теряется первый процент, батарея вновь начинает заряжаться. И так каждый раз. Да, считать такую зарядку полной глупо, но телефон считает по-другому. Итог — батарея состаривается гораздо быстрее.

Вторая ошибка — пользование телефоном во время зарядки. Просмотр видео, и особенно игры во время того, как телефон "кушает" — достаточно серьезно нагружают процессор, что в последствии влияет на температуру гаджета. И как результат — телефон буквально плавиться в ваших руках. Конечно, если вы владелец игрового смартфона, то здесь ситуация другая, ведь там есть система активного охлаждения. Если же нет — подожите пока гаджет "наестся".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему вредно заряжать телефон до максимального процента. А также мы писали, когда лучше всего ставить смартфон на зарядку. Есть так называемое золотое правило и наиболее оптимальный диапазон процентов.