Можно ли сушить телефон феном: миф или полезный лайфхак

Не все советы из интернета одинаково полезны.

Разные бывают в жизни ситуации, при которых телефон попадает в воду. Чаще всего гаджет может намокнуть на улице под дождем, или же если его хозяин случайно или даже специально уронит его в воду: в раковину, в унитаз, в лужу и т.д. Как высушить промокший в воде телефон?

Существует много различных рекомендаций, одна из которых высушить его феном. Однако специалисты отмечают, что такой способ — это всего лишь миф, сообщает itechua.com. Почему так делать нельзя — читайте далее.

Почему не стоит сушить промокший смартфон феном

Ответ очень простой: если сушить телефон феном, то теплый воздух может перегреть внутренние элементы устройства, что только усугубит ситуацию. Да, есть фены с холодным обдувом, но прохладным воздухом вы ничего не высушите. Поэтому лучше так вообще не делать.

Специалисты рекомендуют следующее: разберите промокший смартфон, извлеките аккумулятор, если есть такая возможность, sim-карту, карту памяти, и просушите салфетками все доступные элементы, а сам гаджет положите на полотенце таким образом, чтобы жидкость могла максимально вытечь. Ну и обязательно отнесите девайс в сервисный центр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему вредно заряжать телефон до максимального процента. А также мы писали, когда лучше всего ставить смартфон на зарядку. Есть так называемое золотое правило и наиболее оптимальный диапазон процентов.