Солнечный обогреватель для дома своими руками: как сделать из недорогих материалов (видео-инструкция)
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Солнечный обогреватель может работать даже при минусовой температуре на улице
Если есть перебои с отоплением, люди используют различные хитрости и приспособления, чтобы согреться. Часть из них изготавливают сами — например обогреватель из горшков для цветов. Но свечи несут опасность пожара, более безопасным является использование энергии и тепла от солнца. Солнечные панели — дорогое удовольствие, но можно своими руками сделать солнечный коллектор, который работает даже в морозы. Главное — чтобы было солнце.
Как пишет BuildingTech, устройство работает благодаря циркуляции воздушных потоков и нагреванию солнечными лучами. Чтобы сделать солнечный коллектор, вам понадобятся:
- оконное стекло с алюминиевой рамой,
- шурупы,
- деревянная рама,
- гофрированная труба для вытяжек вентиляции,
- черная краска,
- фольгированный утеплитель,
- вентилятор.
Делается деревянный короб, который утепляется изнутри фольгированным утеплителем. В нем делаются отверстия под заход и выход воздуха. Внутри укладывается гофрированная труба, ее лучше покрасить в черный для усиления поглощаемости солнечных лучей. Сверху закрывается стеклом. Все стыки нужно максимально сделать герметичными.
Солнечный коллектор размещается с солнечной стороны дома, концами внешних труб в помещения. Там где воздух выходит из дома в коллектор нужно установить вентилятор. Воздух из помещения подается в солнечный обогреватель, нагревается и обратно входит в помещение. Отметим, что сверху можно закрывать не только стеклом, но и плотным пластиком.
Ранее "Телеграф" рассказывал как сделать обогреватель из свечей или спирта. Нужна только консервная банка. Для тепла в отсутствие отопления может понадобиться сухая грелка — ее также можно сделать самому.