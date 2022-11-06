Солнечный обогреватель для дома своими руками: как сделать из недорогих материалов (видео-инструкция)

Солнечный обогреватель может работать даже при минусовой температуре на улице

Если есть перебои с отоплением, люди используют различные хитрости и приспособления, чтобы согреться. Часть из них изготавливают сами — например обогреватель из горшков для цветов. Но свечи несут опасность пожара, более безопасным является использование энергии и тепла от солнца. Солнечные панели — дорогое удовольствие, но можно своими руками сделать солнечный коллектор, который работает даже в морозы. Главное — чтобы было солнце.

Как пишет BuildingTech, устройство работает благодаря циркуляции воздушных потоков и нагреванию солнечными лучами. Чтобы сделать солнечный коллектор, вам понадобятся:

оконное стекло с алюминиевой рамой,

шурупы,

деревянная рама,

гофрированная труба для вытяжек вентиляции,

черная краска,

фольгированный утеплитель,

вентилятор.

Делается деревянный короб, который утепляется изнутри фольгированным утеплителем. В нем делаются отверстия под заход и выход воздуха. Внутри укладывается гофрированная труба, ее лучше покрасить в черный для усиления поглощаемости солнечных лучей. Сверху закрывается стеклом. Все стыки нужно максимально сделать герметичными.

Солнечный коллектор размещается с солнечной стороны дома, концами внешних труб в помещения. Там где воздух выходит из дома в коллектор нужно установить вентилятор. Воздух из помещения подается в солнечный обогреватель, нагревается и обратно входит в помещение. Отметим, что сверху можно закрывать не только стеклом, но и плотным пластиком.

Как сделать солнечный коллектор для обогрева дома своими руками

Ранее "Телеграф" рассказывал как сделать обогреватель из свечей или спирта. Нужна только консервная банка. Для тепла в отсутствие отопления может понадобиться сухая грелка — ее также можно сделать самому.