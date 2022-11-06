Как продлить срок службы батареи телефона: шесть простых правил

Стоит включить некоторые функции, и гаджет будет дольше держать заряд

Срок службы аккумулятора мобильного телефона зависит от многих факторов. К примеру, не стоит оставлять устройство в розетке на всю ночь. Но есть еще ряд простых правил, которые важно учесть для того, чтобы гаджет дольше оставался заряженным.

Как сообщает techadvisor, шесть понятных лайфхаков продлят срок службы батареи телефона. Они касаются некоторых настроек экрана и режима работы смартфона, но также включают в себя одну распространенную ошибку при использовании гаджета.

Шесть советов для продления срока службы аккумулятора телефона:

Чаще используйте режим энергосбережения . Это снижает энергопотребление и, таким образом, уменьшает количество циклов зарядки.

. Это снижает энергопотребление и, таким образом, уменьшает количество циклов зарядки. Попробуйте темный режим экрана , так как телефон отключает пиксели, отображающие черный цвет. Это означает, что вы экономите заряд батареи, когда белые обои становятся темными. Или просто уменьшите яркость телефона!

, так как телефон отключает пиксели, отображающие черный цвет. Это означает, что вы экономите заряд батареи, когда белые обои становятся темными. Или просто уменьшите яркость телефона! Отключите фоновые обновления для приложений , которые, по вашему мнению, в них не нуждаются — это также снижает энергопотребление.

, которые, по вашему мнению, в них не нуждаются — это также снижает энергопотребление. Выключайте телефон или переводите его в авиарежим , когда он вам не нужен, например, на ночь, желательно с достаточным уровнем заряда батареи.

, когда он вам не нужен, например, на ночь, желательно с достаточным уровнем заряда батареи. Закрывайте приложения не принудительно. Операционная система вашего телефона лучше всего справляется с приостановкой приложений, которые не нужны. Это потребляет меньше энергии, чем запуск для каждого приложения снова и снова.

снова и снова. Избегайте дешевых зарядных устройств и кабелей. Покупка дешевых продуктов является ложной экономией. Аппаратное обеспечение должно иметь контроль заряда, а не низкокачественную дешевую схему, иначе существует риск перезарядки.

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