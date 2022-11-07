Какие повербанки "убивают" батарею телефона: многие даже не знают об этом

При выборе внешнего аккумулятора вважно учесть один момент

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от того, правильно ли вы его заряжаете, и какое зарядное устройство и внешние аккумуляторы используете. Повербанк (powerbank) – очень нужная вещь, которая всегда выручит, если нет возможности подключить гаджет к сети. Но при его покупке стоит обратить внимание на одну функцию.

Важно использовать качественное зарядное устройство, которое предназначено конкретно вашему смартфону, качественным должен быть и внешний источник питания. Как пишет Usa Today, с повербанками нужно быть осторожными, а при выборе учесть один нюанс.

Как и в случае с дешевыми зарядными устройствами, дешевые блоки питания могут со временем испортить аккумулятор. Убедитесь, что любой внешний аккумулятор, который вы используете, имеет защиту от перезарядки – это самое важное правило при покупке повербанка. Если нет, вы все равно можете использовать его, но следите за ним. В этом поможет простой лайфхак, суть которого заключается вот в чем: как только ваша батарея почти полностью зарядится, тут же отключайте телефон от повербанка.

Также рекомендуется избегать внешних аккумуляторов с возможностью быстрой зарядки, если только они не принадлежат надежному бренду. Быстрая зарядка может направить на телефон слишком много электричества и привести к повреждению аккумулятора. Это высокое напряжение может, по крайней мере, сократить срок службы батареи.

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