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Какие повербанки "убивают" батарею телефона: многие даже не знают об этом

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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К зарядке смартфона нужно подходить внимательно Новость обновлена 07 ноября 2022, 10:34
К зарядке смартфона нужно подходить внимательно. Фото fiverr.com

При выборе внешнего аккумулятора вважно учесть один момент

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от того, правильно ли вы его заряжаете, и какое зарядное устройство и внешние аккумуляторы используете. Повербанк (powerbank) – очень нужная вещь, которая всегда выручит, если нет возможности подключить гаджет к сети. Но при его покупке стоит обратить внимание на одну функцию.

Важно использовать качественное зарядное устройство, которое предназначено конкретно вашему смартфону, качественным должен быть и внешний источник питания. Как пишет Usa Today, с повербанками нужно быть осторожными, а при выборе учесть один нюанс.

Как и в случае с дешевыми зарядными устройствами, дешевые блоки питания могут со временем испортить аккумулятор. Убедитесь, что любой внешний аккумулятор, который вы используете, имеет защиту от перезарядкиэто самое важное правило при покупке повербанка. Если нет, вы все равно можете использовать его, но следите за ним. В этом поможет простой лайфхак, суть которого заключается вот в чем: как только ваша батарея почти полностью зарядится, тут же отключайте телефон от повербанка.

Также рекомендуется избегать внешних аккумуляторов с возможностью быстрой зарядки, если только они не принадлежат надежному бренду. Быстрая зарядка может направить на телефон слишком много электричества и привести к повреждению аккумулятора. Это высокое напряжение может, по крайней мере, сократить срок службы батареи.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон #Павербанк