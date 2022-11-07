Какие приложения сильно разряжают телефон: это приводит к износу батареи

Некоторые программы контролируют заряд смартфтона, но на самом деле вредят аккумулятору

То, как долго ваш мобильный телефон способен держать заряд, зависит от многих факторов, в том числе и от некоторых приложений. Помимо того, что не стоит каждый раз одним махом закрывать все программы на смартфоне, некоторые приложения и вовсе лучше удалить.

Издание Usa Today пишет о просто лайфхаке, суть которого в том, чтобы не загружать на смартфон приложения, разряжающие батарею. Иначе аккумулятор прослужит меньше, чем мог бы. Речь идет о тех программах, которые контролируют время работы батареи, уровень заряда и количество циклов.

Так, литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы для телефонов имеют ограниченное количество циклов зарядки, после чего полностью изнашиваются. Вот почему большинство людей сталкиваются с проблемами батареи после двух лет использования.

Вы ничего не можете поделать с износом батареи, но некоторые вещи оказывают большее влияние. Если у вас есть приложения для повышения производительности, которые отслеживают время работы батареи, то в долгосрочной перспективе они могут повредить ее. Эти приложения постоянно используют энергию для контроля заряда аккумулятора.

Шпионское, рекламное и другое вредоносное ПО также нежелательно использовать. Большинство из них постоянно работают в фоновом режиме, что "пожирает" заряд гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.