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Какие приложения сильно разряжают телефон: это приводит к износу батареи

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Есть несколько приложений, которые разряжают гаджет Новость обновлена 07 ноября 2022, 11:37
Есть несколько приложений, которые разряжают гаджет. Фото www.ixbt.com

Некоторые программы контролируют заряд смартфтона, но на самом деле вредят аккумулятору

То, как долго ваш мобильный телефон способен держать заряд, зависит от многих факторов, в том числе и от некоторых приложений. Помимо того, что не стоит каждый раз одним махом закрывать все программы на смартфоне, некоторые приложения и вовсе лучше удалить.

Издание Usa Today пишет о просто лайфхаке, суть которого в том, чтобы не загружать на смартфон приложения, разряжающие батарею. Иначе аккумулятор прослужит меньше, чем мог бы. Речь идет о тех программах, которые контролируют время работы батареи, уровень заряда и количество циклов.

Так, литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы для телефонов имеют ограниченное количество циклов зарядки, после чего полностью изнашиваются. Вот почему большинство людей сталкиваются с проблемами батареи после двух лет использования.

Вы ничего не можете поделать с износом батареи, но некоторые вещи оказывают большее влияние. Если у вас есть приложения для повышения производительности, которые отслеживают время работы батареи, то в долгосрочной перспективе они могут повредить ее. Эти приложения постоянно используют энергию для контроля заряда аккумулятора.

Шпионское, рекламное и другое вредоносное ПО также нежелательно использовать. Большинство из них постоянно работают в фоновом режиме, что "пожирает" заряд гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон