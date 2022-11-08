Солнечный обогреватель из банок: как сделать своими руками (видео)

Зима не за горами и становится актуальным вопрос обогрева жилья

Сэкономить на топливе или пережить временное отключение централизованного отопления могут помочь различные приспособления — грелки, электроодеяла или даже самодельные системы отопления. Среди таких — солнечные обогреватели, которые используют свойство солнца сильно нагревать темные предметы даже в холод. "Телеграф" уже рассказывал, как сделать такой с помощью гофрированной трубы, но обойтись можно и меньшими затратами.

Сайт с различными инструкциями Instructables предлагает соорудить самодельный солнечный обогреватель из алюминиевых банок. В них продаются различные напитки — газировка, пиво, некоторые соки.

Что нужно для солнечного обогревателя:

много алюминиевых банок черная аэрозольная высокотемпературная краска высокотемпературный герметик дерево для рамы и фанера для задней части пенопласт шурупы, оборудование для сверления стекло или панель из закаленного стекла.

Последовательность действий

Промойте банки, снимите крышку и кольцо, дайте высохнуть. Аккуратно просверлите три отверстия на дне банки большим сверлом.

Соберите из досок раму, вместо задней стенки используйте фанеру.

Ставьте банки друг на друга и закрепляйте герметиком. Рядов банок может быть сколько угодно, лишь бы в коробку влезло.

Отверстия в банках нужно свелить крупным сверлом

Обрежте пенопласт, чтобы он подходил к задней и боковым сторонам вашей коробки. Используйте герметик, чтобы запечатать все отверстия и края.

После высыхания покрасьте все в черный.

Возьмите доску по размерам как низ рамы и используя большое сверло просверлите отверстия в средине доски по количеству рядов банок.

Прикрепите доску в 7-8 см от дня рамы. Загерметизируйте края.

В нижней и верхней доске ящика сделайте большие отверстия, можно сверлом — это нужно, чтобы впускать и выпускать воздух.

Установите ряды банок. Выровняйте их в соответствии с отверстиями в вашей доске, в которых вы только что просверлили отверстия, и используйте термостойкий герметик или клей, чтобы закрепить их на месте.

Покрасьте краской в черный.

Закройте стеклом ящик и загерметизируйте края.

Солнечный обогреватель из алюминиевых банок

Когда холодный воздух попадает в отверстие на дне ящика — он проходит по банкам, которые нагреваются от солнца и поднимается вверх из банки в банку. Поэтому конструкцию нужно установить вертикально, слегка наклонив, чтобы воздух попадал в нижние отверстия. Сверху будет выходить теплый воздух.

Ранее "Телеграф рассказывал, как сделать своими руками грелку, для которой не нужна вода. В обогреве могут пригодиться и консервные банки — для согрева рук или разогрева небольшой порции еды.