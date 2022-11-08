Солнечный обогреватель из банок: как сделать своими руками (видео)
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Зима не за горами и становится актуальным вопрос обогрева жилья
Сэкономить на топливе или пережить временное отключение централизованного отопления могут помочь различные приспособления — грелки, электроодеяла или даже самодельные системы отопления. Среди таких — солнечные обогреватели, которые используют свойство солнца сильно нагревать темные предметы даже в холод. "Телеграф" уже рассказывал, как сделать такой с помощью гофрированной трубы, но обойтись можно и меньшими затратами.
Сайт с различными инструкциями Instructables предлагает соорудить самодельный солнечный обогреватель из алюминиевых банок. В них продаются различные напитки — газировка, пиво, некоторые соки.
Что нужно для солнечного обогревателя:
- много алюминиевых банок
- черная аэрозольная высокотемпературная краска
- высокотемпературный герметик
- дерево для рамы и фанера для задней части
- пенопласт
- шурупы, оборудование для сверления
- стекло или панель из закаленного стекла.
Последовательность действий
- Промойте банки, снимите крышку и кольцо, дайте высохнуть. Аккуратно просверлите три отверстия на дне банки большим сверлом.
- Соберите из досок раму, вместо задней стенки используйте фанеру.
- Ставьте банки друг на друга и закрепляйте герметиком. Рядов банок может быть сколько угодно, лишь бы в коробку влезло.
- Обрежте пенопласт, чтобы он подходил к задней и боковым сторонам вашей коробки. Используйте герметик, чтобы запечатать все отверстия и края.
- После высыхания покрасьте все в черный.
- Возьмите доску по размерам как низ рамы и используя большое сверло просверлите отверстия в средине доски по количеству рядов банок.
- Прикрепите доску в 7-8 см от дня рамы. Загерметизируйте края.
- В нижней и верхней доске ящика сделайте большие отверстия, можно сверлом — это нужно, чтобы впускать и выпускать воздух.
- Установите ряды банок. Выровняйте их в соответствии с отверстиями в вашей доске, в которых вы только что просверлили отверстия, и используйте термостойкий герметик или клей, чтобы закрепить их на месте.
- Покрасьте краской в черный.
- Закройте стеклом ящик и загерметизируйте края.
Когда холодный воздух попадает в отверстие на дне ящика — он проходит по банкам, которые нагреваются от солнца и поднимается вверх из банки в банку. Поэтому конструкцию нужно установить вертикально, слегка наклонив, чтобы воздух попадал в нижние отверстия. Сверху будет выходить теплый воздух.
Ранее "Телеграф рассказывал, как сделать своими руками грелку, для которой не нужна вода. В обогреве могут пригодиться и консервные банки — для согрева рук или разогрева небольшой порции еды.