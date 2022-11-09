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Все это время вы заряжали ноутбук неправильно: почему гаджет начинает все быстрее и быстрее садиться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как правильно заряжать ноутбук Новость обновлена 09 ноября 2022, 13:43
Как правильно заряжать ноутбук. Фото pexels.com

Чаще всего свой ноутбук мы ломаем сами того не подозревая

Очень часто, многие пользователи ноутбуков могут столкнуться с такой проблемой, что аккумулятор их гаджета начинает разряжаться все быстрее и быстрее. Хотя производитель обещал "долгую и счастливую жизнь". Почему же так происходит — давайте разбираться.

Чаще всего, проблемы с батареей появляются из-за неправильного обращения с техникой самих пользователей, сообщает itechua. Рассказываем о пяти самых распространенных причинах, почему ноутбук начинает садиться быстрее.

Ошибки, которые уменьшают срок "жизни" батареи ноутбука

  • Нарушен режим работы батареи — если вы постоянно работаете из дома, то лучше снять с гаджета батарею и работать, подключившись к сети.
  • Ноутбук постоянно не на ровной поверхности — постоянно держа его на диване или в постели, вы перекрываете места выхода тепла из ноутбука, тем самым нарушая его работу.
  • Солнце — старайтесь не держать свой гаджет под солнечными лучами, ведь из-за этого он нагревается, что также отрицательно сказывается на батарее.
  • Мороз — холод также отрицательно влияет на работу вашего гаджета. Всего 20 минут на морозе – и проблемы неизбежны.
  • Режим сна и сеть — если часто держать ноутбук в таком режиме, а не полностью отключать его, батарея также начнет разряжаться быстрее.

Также, ранее мы писали, влияет ли работа на постоянно подключенном ноутбуке к зарядке на срок годности его аккумулятора.

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#Ноутбук #Лайфхак