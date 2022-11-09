Все это время вы заряжали ноутбук неправильно: почему гаджет начинает все быстрее и быстрее садиться

Чаще всего свой ноутбук мы ломаем сами того не подозревая

Очень часто, многие пользователи ноутбуков могут столкнуться с такой проблемой, что аккумулятор их гаджета начинает разряжаться все быстрее и быстрее. Хотя производитель обещал "долгую и счастливую жизнь". Почему же так происходит — давайте разбираться.

Чаще всего, проблемы с батареей появляются из-за неправильного обращения с техникой самих пользователей, сообщает itechua. Рассказываем о пяти самых распространенных причинах, почему ноутбук начинает садиться быстрее.

Ошибки, которые уменьшают срок "жизни" батареи ноутбука

Нарушен режим работы батареи — если вы постоянно работаете из дома, то лучше снять с гаджета батарею и работать, подключившись к сети.

— если вы постоянно работаете из дома, то лучше снять с гаджета батарею и работать, подключившись к сети. Ноутбук постоянно не на ровной поверхности — постоянно держа его на диване или в постели, вы перекрываете места выхода тепла из ноутбука, тем самым нарушая его работу.

Солнце — старайтесь не держать свой гаджет под солнечными лучами, ведь из-за этого он нагревается, что также отрицательно сказывается на батарее.

— старайтесь не держать свой гаджет под солнечными лучами, ведь из-за этого он нагревается, что также отрицательно сказывается на батарее. Мороз — холод также отрицательно влияет на работу вашего гаджета. Всего 20 минут на морозе – и проблемы неизбежны.

— холод также отрицательно влияет на работу вашего гаджета. Всего 20 минут на морозе – и проблемы неизбежны. Режим сна и сеть — если часто держать ноутбук в таком режиме, а не полностью отключать его, батарея также начнет разряжаться быстрее.

Также, ранее мы писали, влияет ли работа на постоянно подключенном ноутбуке к зарядке на срок годности его аккумулятора.