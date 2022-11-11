Почему телефон может неожиданно отключиться: три основные причины

В большинстве случаев без сервисного центра не обойтись

Наверняка многие пользователи хоть раз, но сталкивались с тем, что их телефон, будучи полностью заряженным, неожиданно отключался. Если такое происходит без видимых на то причин, нужно срочно выяснять, что случилось, ведь это может привести к серьезным проблемам. Также мы ранее рассказывали, что нужно делать, если ваш гаджет начал глючить.

О трех основных причинах самопроизвольного отключения смартфона, пишет портал itechua. Отметим, что лучшим вариантом будет отнести телефон в ремонт.

Почему телефон неожиданно выключается

Основные причины — сбой/неправильная установка программ, неисправности аккумулятора или механического повреждения устройства.

Первую проблему можно решить самостоятельно. Для этого просто попробуйте перезагрузить телефон. Если работа не возобновилась — можно попытаться произвести т.н. "хард ресет" – перезагрузку операционной системы. Однако в таком случае все данные пользователя удаляются.

Если проблема осталась и телефон не включился, нужно будет переустанавливать операционную систему. Проблему неисправности батареи или механическом повреждении устройства может определить и устранить только специалист в сервисном центре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента не рекомендуется заряжать мобильный телефон. А также мы сообщали, когда же лучше всего ставить смартфон на зарядку.