Можно ли пользоваться телефоном с разбитым экраном: названы опасные последствия

Даже самая маленька трещина может стоить вам целого телефона

Не стоит бояться новить свой гаджет в ремонт, даже по не совсем, на первый взгляд, значимым причинам, ведь своевременная диагностика и ремонт могут продлить жизнь вашеу гаджету. К примеру, если телефон глючит, можно попробовать и самостоятельно решить проблему, однако специалист все же лучше знает в чем проблема. Маленька трещина на экране? Это также вская причина обратиться в ремонт, даже если устройство работает как и раньше.

Как сообщает Ukr.Media, есть как минимум четыре причины, почему стоит немедленно нести телефон в ремонт, если вы разбили экран своего гаджета. Отметим, что даже маленькая трещина может привести к плачевным результатам.

Почему нельзя пользоваться смартфоном, у которого разбит экран

Повреждение сенсорной панели — разбитый экран хуже реагирует на команды, а то и вовсе не будет отвечать на нажатия. Даже если ничего не исменилось, то нет гарантии, что с сенсором не начнутся проблемы позже.

— разбитый экран хуже реагирует на команды, а то и вовсе не будет отвечать на нажатия. Даже если ничего не исменилось, то нет гарантии, что с сенсором не начнутся проблемы позже. Повреждение внутренних элементов — разбитое стекло оказывает механическое давление на матрицу смартфона, из-за чего нарушается работа процессора, батарей и других закрепленных на плате смартфона компонентов.

— разбитое стекло оказывает механическое давление на матрицу смартфона, из-за чего нарушается работа процессора, батарей и других закрепленных на плате смартфона компонентов. Проникновение влаги. Злейший враг любого телефона вода, особенно попавшая внутрь гаджета. При разбитом или треснутом экране риск попадания влаги намного выше.

Злейший враг любого телефона вода, особенно попавшая внутрь гаджета. При разбитом или треснутом экране риск попадания влаги намного выше. Вред для здоровья — банально, но можно порезать палец, пользуясь телефоном с разбитым экраном. Также это негативно влияет на зрение, поскольку повышается нагрузка на глаза.

Что делать, если временно невозможно заменить дисплей

Если на стекле нет больших трещин или сколов, на него нужно обязательно наклеить специальную защитную пленку. Это поможет защитить и матрицу телефона, и предотвратит порез пальцев. Также внутрь телефона не попадет влага. Если же поврежения значительные, то можно приобрести специальный, противоударный, не пропускающий влагу чехол.

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