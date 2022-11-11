Можно ли пользоваться телефоном с разбитым экраном: названы опасные последствия
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Даже самая маленька трещина может стоить вам целого телефона
Не стоит бояться новить свой гаджет в ремонт, даже по не совсем, на первый взгляд, значимым причинам, ведь своевременная диагностика и ремонт могут продлить жизнь вашеу гаджету. К примеру, если телефон глючит, можно попробовать и самостоятельно решить проблему, однако специалист все же лучше знает в чем проблема. Маленька трещина на экране? Это также вская причина обратиться в ремонт, даже если устройство работает как и раньше.
Как сообщает Ukr.Media, есть как минимум четыре причины, почему стоит немедленно нести телефон в ремонт, если вы разбили экран своего гаджета. Отметим, что даже маленькая трещина может привести к плачевным результатам.
Почему нельзя пользоваться смартфоном, у которого разбит экран
- Повреждение сенсорной панели — разбитый экран хуже реагирует на команды, а то и вовсе не будет отвечать на нажатия. Даже если ничего не исменилось, то нет гарантии, что с сенсором не начнутся проблемы позже.
- Повреждение внутренних элементов — разбитое стекло оказывает механическое давление на матрицу смартфона, из-за чего нарушается работа процессора, батарей и других закрепленных на плате смартфона компонентов.
- Проникновение влаги. Злейший враг любого телефона вода, особенно попавшая внутрь гаджета. При разбитом или треснутом экране риск попадания влаги намного выше.
- Вред для здоровья — банально, но можно порезать палец, пользуясь телефоном с разбитым экраном. Также это негативно влияет на зрение, поскольку повышается нагрузка на глаза.
Что делать, если временно невозможно заменить дисплей
- Если на стекле нет больших трещин или сколов, на него нужно обязательно наклеить специальную защитную пленку. Это поможет защитить и матрицу телефона, и предотвратит порез пальцев. Также внутрь телефона не попадет влага.
- Если же поврежения значительные, то можно приобрести специальный, противоударный, не пропускающий влагу чехол.
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