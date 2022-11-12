Можно ли зарядить ноутбук павербанком: миф или "спасение" во время отключения света

Перед покупкой павербанка стоит учесть несколько факторов.

В условиях отключений света, украинцы начали придумывать различные способы, как можно "выкрутиться" из ситуации, и остаться с заряженными гаджетами во время отсутствия электричества. Ранее мы уже писали, как выбрать генератор и портативную зарядную станцию, а теперь рассказываем можно ли зарядить ноутбук от павербанка для телефона.

Оказывается можно, пишет itechua. Однако не каждый павербанк подойдет для этого. Какие портативные зарядные устройства подходят, а какие нет — читайте далее.

Как зарядить ноутбук павербанком

Не все павербанки могут заряжать ноутбуки, потому, что некоторым портативным зарядкам просто не хватит мощности, чтобы это сделать. Поскольку современные ноутбуки в среднем имеют аккумулятор, объемом 10 000 mAh, то и павербанк стоит покупать как минимум такого же объема и больше.

Второй пункт — для подключения павербанка к ноутбуку подходит разъем Type C. В более старых моделях ноутбуков таких портов нет, поэтому к ним нужно приобрести специальные переходники. А при покупке необходимо учитывать размер и тип штекера, выходное напряжение и максимальный ток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что необходимо иметь в доме на случай отключения света и перечислил несколько способов, как зарядить телефон при отключении электричества.