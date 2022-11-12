Как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать: самое простое решение

Что нужно сделать для спасения промокшего телефона, из которого нельзя вынуть детали, - рассказываем в материале

Спасти упавший в воду телефон не так и сложно, главное знать, как это правильно сделать.

В первую очередь, специалисты советуют разобрать смартфон, достать все съемные элементы и просушить, пишет belnovosti. Но что делать, если гаджет разобрать просто невозможно?

Как просушить телефон, который не разбирается

В случае, если в мобильном устройстве несъемная аккумуляторная батарея, необходимо сделать только одно: отнести свой любимый гаджет в сервисный центр на ремонт, и сделать это нужно как можно скорее.

Самостоятельно вы можете только достать SIM-карты и карту памяти и просушить. Также рекомендуется протереть их спиртом, чтобы избежать окисления съемных элементов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился.