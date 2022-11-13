Как заряжать телефон зимой: названа "правильная" температура

Не спешите ставить гаджет на зарядку сразу после возвращения с улицы

Чтобы ваш телефон прослужил намного дольше, за ним нужно хорошо ухаживать, и особенно внимание нужно уделять его аккумулятору. Если коротко, то нужно просто правильно ставить телефон на зарядку. К примеру, зарядка устройства в течение всей ночи — это один из главных врагов гаджетов. А с наступлением зимы, появляется еще один — это холод. Поэтому и появились некоторые "правила" зарядки телефона зимой.

Как правильно заряжать телефон зимой

Специалисты советуют после того, как телефон побывал на морозе, перед его зарядкой его нужно отогреть, сообщает itechua.com. Стоит отметить, что летом работает правило наоборот — телефон нужно остудить, чтобы избежать перегрева гаджета. Идеальная температура окружающей среды должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов.

Также, чтобы аккумулятор прослужил дольше, важно подбирать зарядное устройство с соответствующим количеством ампер и использовать зарядку того же бренда. И кроме того, отрицательно сказывается на работе смартфона полная разрядка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по этой же "температурной причине" не стоит долго держать мобильный в кармане, иначе он нагреется до температуры вашего тела, а это слишком тепло для устройства. Также мы писали, почему смартфон сильно нагревается во время зарядки и как можно устранить эту проблему.