Что нельзя делать при зарядке телефона: развенчан один миф

Одна простая привычка поможет продлить срок службы аккумулятора

Многие делают ошибки при зарядке различных гаджетов, из-за чего ноутбук начинает "садиться" быстрее, а батарея мобильного телефона изнашивается. Некоторые пользователи считают, что смартфон нужно полностью разряжать до 0 процентов и затем заряжать до максимума, но на самом деле это неправильно и вредит аккумулятору устройства.

Как пишет ресурс androidauthority, особенно устойчивый миф о батарее телефона заключается в том, что вам нужно время от времени полностью разряжать и перезаряжать аккумулятор, чтобы стереть "память аккумулятора". Однако такая привычка губительна для современных литий-ионных аккумуляторов. Это миф, оставшийся от свинцово-кислотных батарей, и заряжать таким образом свой современный смартфон довольно нежелательно.

Тогда как частичная зарядка, то есть не до 100% заряда – отличное решение, которое продлевает срок службы батареи. Таким образом увеличивается количество доступных циклов зарядки. Зарядка телефона в диапазоне от 30% до 80% поддерживает более низкое напряжение и может немного продлить срок службы батареи. Так что небольшие, но регулярные дозарядки намного лучше для телефонных аккумуляторов, чем длительные циклы полной зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как зарядить мобильный телефон за минимальный период времени. А также мы писали, почему нельзя ставить смартфон на зарядку сразу после возвращения с улицы зимой.