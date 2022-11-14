Плохо ли заряжать телефон до 100 и разряжать до 0 процентов: эксперт дал ответ

Есть наиболее оптимальные проценты для зарядки гаджета

Батарея телефона со временем изнашивается и начинает плохо удерживать заряд. Уменьшить срок службы аккумулятора смартфона могут некоторые наши привычки и распространенные ошибки, к примеру, зарядка до максимума или полная разрядка мобильного.

Как пояснил ресурсу gearpatrol генеральный директор компании по разработке и производству зарядных устройств Cadex Electronics Исидор Бухманн, нельзя заряжать телефон до 100 процентов, равно как и разряжать до самого нуля. Сохранить жизнь батареи поможет простой лайфхак: нужно всего лишь помнить про определенный диапазон процентов, наиболее оптимальный для подзарядки устройства.

Желательно, чтобы смартфон не опускался ниже 20% или выше 80% заряда. Современные аккумуляторы не любят быть полностью заряженными и теплыми. Позволить мобильному достичь нуля процентов так же не очень хорошо для долговременного здоровья батареи. Это уменьшает количество циклов, а чем их меньше, тем меньше заряда аккумулятор может удерживать и тем короче срок службы батареи.

Так до какого же процента нужно заряжать телефон? В идеале заряд батареи никогда не должна опускаться ниже 20%, а также никогда не превышать 80%. Это намного полезнее для аккумулятора мобильного телефона, чем если бы вы полностью заряжали и разряжали устройство каждый раз.

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