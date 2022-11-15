Развенчан популярный миф о зарядке смартфона: как делать нельзя

Рассказываем, как правильно заряжать телефон, чтобы батарея прослужила дольше

Многие делают одну ошибку, когда полностью разряжают свой гаджет до 0%, а затем заряжают до максимальных 100%. На самом деле это неправильно и вредит аккумулятору мобильного устройства.

Такая привычка губительна для современных литий-ионных аккумуляторов, пишет belnovosti. Если очень часто заряжать смартфон по такой схеме, батарея скоро начнет плохо выполнять свои основные задачи.

Как правильно заряжать телефон

Рекомендуемый уровень заряда в диапазоне от 30 до 80% продлевает срок службы аккумулятора современного мобильного телефона. Это гораздо полезнее для батарей, чем длительные циклы полной зарядки.

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