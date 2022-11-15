Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке: "перезарядка" чревата неприятными последствиями

"Ночная" зарядка негативно сказывается на батарее телефона

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" намного дольше, важно помнить, что одной из главных ошибок практически всех пользователей является продолжительная зарядка телефона, а особенно "ночная". А так как телефоны сейчас — это один из самых важных и нужных атрибутов в жизни каждого человека, то крайне важно избегать совершения подобных ошибок. Почему — читайте далее.

Как сказывается на работе вашего гаджета "перезарядка" аккумулятора, а случае его продолжительной зарядки или зарядки всю ночь, пишет itechua. Отмечается, телефон должен быть подключен к сети только столько, сколько нужно, иначе вас ждут очень плохие последствия.

Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке

Все дело в том, что при перезарядке аккумулятор вашего телефона очень страдает. А если вы ко всему используете и поддельные кабели, то вы просто медленно и мучительно "убиваете" свой гаджет.

Когда устройство достигает максимального заряда, его нужно отключить, ведь гаджет все равно будет продолжать получать небольшие подзарядки, чтобы поддерживать уровень 100%. Из чего получается, что гаджет постоянно работает, а это в свою очередь приводит к износу аккумулятора.

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