Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке: "перезарядка" чревата неприятными последствиями
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"Ночная" зарядка негативно сказывается на батарее телефона
Если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" намного дольше, важно помнить, что одной из главных ошибок практически всех пользователей является продолжительная зарядка телефона, а особенно "ночная". А так как телефоны сейчас — это один из самых важных и нужных атрибутов в жизни каждого человека, то крайне важно избегать совершения подобных ошибок. Почему — читайте далее.
Как сказывается на работе вашего гаджета "перезарядка" аккумулятора, а случае его продолжительной зарядки или зарядки всю ночь, пишет itechua. Отмечается, телефон должен быть подключен к сети только столько, сколько нужно, иначе вас ждут очень плохие последствия.
Почему нельзя оставлять заряженный телефон в розетке
Все дело в том, что при перезарядке аккумулятор вашего телефона очень страдает. А если вы ко всему используете и поддельные кабели, то вы просто медленно и мучительно "убиваете" свой гаджет.
Когда устройство достигает максимального заряда, его нужно отключить, ведь гаджет все равно будет продолжать получать небольшие подзарядки, чтобы поддерживать уровень 100%. Из чего получается, что гаджет постоянно работает, а это в свою очередь приводит к износу аккумулятора.
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