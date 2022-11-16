Как правильно заряжать смартфон: ошибки, которые "убивают" гаджет

Не бойтесь периодически ставить свой телефон на подзарядку

Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. Часто пользователи совершают очень серьезные ошибки, и одна из самых распространенных — "посадить телефон в ноль".

Так вот, это всего лишь миф, и делать категорически не нужно, пишет itechua. Это всего лишь ошибочное суждение основанное на том, как нужно было делать со старыми телефонами. Современные аккумуляторы в полной разрядке не нуждаются. Как и в зарядке до 100%.

Как правильно заряжать телефон

Специалисты предупреждают: полная разрядка, как и зарядка до 100-процентного уровня, литиево-ионным аккумуляторам больше вредит, чем приносит пользу. Если заряжать свой телефон так постоянно, но будьте готовы к тому, что очень скоро вам понадобиться ремонт, а то и новый гаджет, ведь батарея будет плохо держать заряд.

А вот частичная зарядка наоборот только продлит срок службы аккумулятора. Да и в принципе, лучше всего держать уровень заряда в диапазоне от 30 до 80%, даже если вам придется для этого ставить телефон на зарядку 10 раз за день.

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