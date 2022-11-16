Простая хитрость, как ускорить зарядку смартфона: вы об этом даже не догадывались
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Ускорить зарядку гаджета вам поможет две простых рекомендации
Знакомая ситуация, когда нужно срочно куда-то бежать, а заряда батареи осталось очень мало? Классно, когда под рукой есть заряженный павербанк, или когда можно зарядить гаджет в машине, а что делать если таких привилегий нет? Тогда на помощь приходят хитрости, которые помогут ускорить зарядку.
Эти два простых трюка доступны каждому, пишет itechua. Как не навредить устройству и увеличить скорость его зарядки — читайте далее.
Как ускорить зарядку смартфона
- Первое — оставьте свой телефон на время зарядки в покое и не пользуйтесь им. Эксплуатация гаджета во время того, как он "кушает" приводит к повышению его температуры. И как итог увеличивается нагрузка на дисплей и чипсет, от чего аккумулятор продолжает работать в прежнем режиме, тем самым увеличивая время зарядки.
- Второе — снимите со смартфона чехол. Проблема та же: когда гаджет заряжается в чехле, он быстрее нагревается.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, по каким причинам смартфон быстро разряжается. А еще мы писали, какие приложения изнашивают батарею телефона и буквально "сжирают" заряд.