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Простая хитрость, как ускорить зарядку смартфона: вы об этом даже не догадывались

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как зарядить телефон быстрее Новость обновлена 16 ноября 2022, 12:35
Как зарядить телефон быстрее. Фото pexels.com

Ускорить зарядку гаджета вам поможет две простых рекомендации

Знакомая ситуация, когда нужно срочно куда-то бежать, а заряда батареи осталось очень мало? Классно, когда под рукой есть заряженный павербанк, или когда можно зарядить гаджет в машине, а что делать если таких привилегий нет? Тогда на помощь приходят хитрости, которые помогут ускорить зарядку.

Эти два простых трюка доступны каждому, пишет itechua. Как не навредить устройству и увеличить скорость его зарядки — читайте далее.

Как ускорить зарядку смартфона

  • Первое — оставьте свой телефон на время зарядки в покое и не пользуйтесь им. Эксплуатация гаджета во время того, как он "кушает" приводит к повышению его температуры. И как итог увеличивается нагрузка на дисплей и чипсет, от чего аккумулятор продолжает работать в прежнем режиме, тем самым увеличивая время зарядки.
  • Второе — снимите со смартфона чехол. Проблема та же: когда гаджет заряжается в чехле, он быстрее нагревается.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, по каким причинам смартфон быстро разряжается. А еще мы писали, какие приложения изнашивают батарею телефона и буквально "сжирают" заряд.

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#Мобильный телефон #Зарядка #Телефон