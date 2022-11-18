Что нельзя делать во время зарядки телефона: это "убивает" батарею

Есть несколько простых правил, которые продлят срок службы аккумулятора

Чтобы мобильный телефон дольше держал заряд, нужно уметь правильно его заряжать. К примеру, нельзя ставить смартфон на зарядку сразу после возвращения с улицы зимой. Есть и другие привычки, которые "убивают" аккумулятор гаджета.

Одно из распространенных действий – подключать смартфон к сети и оставлять на ночь. Как пишет androidauthority, это очень вредит батарее мобильного телефона, как и использование устройства в процессе подзарядки.

Так, непрерывная подзарядка полной батареи плохо влияет на эффективность аккумулятора в долгосрочной перспективе и может, в редких случаях, привести к общесистемным сбоям и перезагрузкам. Кроме того, такая привычка создает избыточное тепло, так как по сути устройство работает впустую. На помощь придет простой лайфхак: некоторые телефоны отключают или замедляют зарядку при приближении к полной емкости, поэтому используйте эти параметры.

Еще один важный момент касается того, что нельзя делать при зарядке телефона. Речь идет о так называемой паразитной нагрузке. Это происходит, когда аккумулятор значительно разряжается одновременно с зарядкой, например, во время просмотра видео или игр во время зарядки. Такие нагрузки вредны для аккумуляторов, они искажают цикл зарядки, в результате батарея изнашивается быстрее. Что еще хуже, это может вызывать более высокое напряжение и нагрев батареи. Поэтому соблюдайте такое правило: не включайте игры и не просматривайте видео, когда телефон стоит на зарядке. Также можете последовать элементарному лайфхаку: выключите устройство во время зарядки, если это возможно, или хотя бы минимально им пользуйтесь и не забудьте отключить, как только батарея будет достаточно заряжена.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить зарядку мобильного телефона.