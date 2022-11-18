Пять правил, которые спасут батарею вашего смартфона: об этом знают не все

Заряжать смартфон нужно правильно, иначе аккумулятор износится быстрее

Срок службы аккумулятора мобильного телефона зависит от многих факторов. При зарядке важно помнить о ряде нюансов, включая температурный режим, ведь и тепло, и холод влияют на смартфон. Некоторые, казалось бы, обычные привычки и вовсе губительны для устройства.

О том, какие правила нужно соблюдать в процессе зарядки телефона, пишет ресурс androidauthority. Небольшие лайфхаки помогут вашему гаджету быстрее достичь нужного заряда и сохранят жизнь батареи.

Что можно и нельзя делать, когда телефон стоит на зарядке:

Избегайте полного цикла (то есть от 0 до 100%) и ночной зарядки. Лучше ставить телефон на зарядку чаще и подзаряжать частично.

Отключить зарядное устройство, когда на экране 80-90% заряда, лучшее решение для аккумулятора, чем дозаряжать смартфон до максимального показателя.

Используйте технологии быстрой зарядки экономно и лишь тогда, когда ваше устройство остыло.

Жара — убийца батареи. Не накрывайте телефон во время зарядки и держите его подальше от горячих мест.

Не играйте в игры, не транслируйте видео и не выполняйте другие интенсивные рабочие нагрузки во время зарядки, чтобы избежать перегрева устройства и вредных для батареи мини-циклов.

Также "Телеграф" рассказывал, что разряжать мобильный телефон до 0% не менее губительно для аккумулятора. Эксперты назвали показатель, наиболее оптимальный для заряда смартфона.