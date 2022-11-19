Золотое правило зарядки смартфона: какого уровня батареи придерживаться лучше всего

Главное, придерживаться "правила 40-80"

Многие владельцы современных мобильных телефонов уверены в том, что их любимые гаджеты нужно обязательно подзаряжать до максимальных 100%. Это ошибочное утверждение.

До 100-процентного уровня заряжать смартфон не рекомендуется, пишет belnovosti. Дело в том, что современные телефоны оснащены литий-ионными аккумуляторами и полная подзарядка губительна для таких батарей.

Как правильно заряжать смартфон

Срок службы аккумулятора можно существенно продлить, если не заряжать мобильное устройство до 100%, но и не разряжать его полностью. Оптимальным вариантом будет поддерживать заряд на уровне 40-80%. А еще лучше, чтобы смартфон всегда был подзаряжен на 50-70%.

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