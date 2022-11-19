Все просто и все выполнимо: что категорически нельзя делать с телефоном, если не хотите его испортить

Ошибки при зарядке смартфона, которые быстро испортят батарею

Каждый владелец мобильного телефона хочет, чтобы его гаджет проработал как можно дольше, однако многие забывают, что для этого нужно за ним правильно "ухаживать". Часто пользователи совершают очень серьезные ошибки, что очень сильно вредит аккумулятору гаджета. О них сегодня и поговорим.

Чтобы сберечь работоспособность аккумулятора своего телефона на больший срок и получить от него максимум возможностей, важно правильно заряжать свой гаджет. Что ни в коем случае не нужно делать, чтобы не испортить телефон — читайте далее.

Как нельзя заряжать смартфона — ошибки

Не нагревайте телефон — не делайте так, чтобы гаджет нагревался во время зарядки. Если коротко — ставя телефон на зарядку, не трогайте его.

Не заряжайте телефон некачественными зарядками — выбирайте зарядные устройства только от проверенных производителей.

Не нарушайте правила зарядки от автомобильного прикуривателя — не ставьте смартфон на зарядку до того, как вы заведете двигатель, потому что аккумулятор может просто сгореть от резких скачков напряжения. Да и на качество автомобильного зарядного устройства тоже следует обратить внимание.

Не подвешивайте телефон на кабель от зарядного устройства — гнездо зарядки будет постоянно под сильным давлением, от чего оно расшатается и выйдет из строя.

Не ставьте телефон на подзарядку при низкой или высокой температуре — в таком случае аккумулятор испортится гораздо быстрее.

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