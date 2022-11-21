Что делать, если смартфон медленно заряжается: хитрости, которые помогут ускорить зарядку

Выполнить поставленную задачу вам поможет несколько простых рекомендаций

Современные мобильные телефоны сегодня выпускаются с батареями разного объема зарядки, но с ситуацией, что гаджет медленно заряжается — сталкивался каждый. Есть множество способов, как можно ускорить зарядку своего телефона, однако перед тем, как их применять, желательно узнать о причинах медлительности.

Причин, по которым смартфон заряжается медленно, есть как минимум четыре, пишет портал itechua. Также мы расскажем, что можно сделать в каждой из ситуаций. Однако совет наперед — при любой поломке или даже небольшой проблеме с гаджетом, лучше обратится к специалисту, чтобы банально не доломать свое устройство.

Почему телефон медленно заряжается и что с этим делать

Первое — программный сбой. Что делать — перезагрузить устройство.

Второе — высокая температура. Если смартфон сильно нагрелся, то лучше его пока не заряжать. Что делать — дайте гаджету остыть. Отложите устройство хотя бы на пол часа и не пользуйтесь им.

Третье — проблемы с зарядным устройством. Что делать — осмотрите провод, возможно он поврежден, и тогда просто замените его. Также проблема может "прятаться" в засорившемся порту смартфона или зарядного штекера. В таком случае их нужно аккуратно почистить. Если боитесь что-то повредить — воспользуйтесь услугами специалиста.

И четвертое — проблемы с аккумулятором. Вполне возможно, что он просто "устал". Что делать — нужно провести диагностику батареи. В принципе это можно сделать и самостоятельно, ведь в сети много программ, которые с этим помогут. Но лучше все же отдать гаджет в ремонт, и при необходимости просто смените аккумулятор.

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