Вредно ли заряжать телефон несколько раз в день: эксперт дал ответ

Не стоит дожидаться, когда аккумулятор смартфона полностью разрядится

При зарядке мобильного телефона важно соблюдать некоторые простые правила, к примеру, не оставлять устройство в розетке на всю ночь. Ведь от того, как именно мы заряжаем наши гаджеты, зависит срок службы батареи, что очень важно.

Ждать, пока смартфон полностью сядет, и только потом ставить его на зарядку – не самая лучшая идея. А вот заряжать телефон несколько раз в день совсем не вредно для аккумулятора, как пояснил ресурсу gearpatrol генеральный директор компании по разработке и производству зарядных устройств Cadex Electronics Исидор Бухманн.

По словам эксперта, современные аккумуляторы любят заряжаться короткими рывками. Поэтому заряжать их на то 5%, то на 10% не только хорошо, но и целесообразно. Бухманн рассказывает, что зарядка вашего гаджета до максимальной отметки – 100%, как и разрядка вплоть до нуля имеет очень ограниченную полезность. Такая привычка может "перекалибровать" батарею и вызвать различные сбои в работе телефона.

Так что лучше следовать элементарному лайфхаку: заряжать телефон несколько раз в день на небольшое количество процентов, а не до максимума. Так вы продлите срок службы аккумулятора устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть наиболее оптимальные показатели для заряда смартфона. Так, лучше всего, чтобы батарея была полна не более чем на 80% и пуста не ниже 20% заряда. А также мы писали о нюансах заряжания мобильного телефона зимой, поскольку экстремальная температура может очень навредить батарее.