Никогда не делайте так: эксперт назвал главную ошибку, которая "убивает" батарею телефона

Перегрев аккумулятора чреват неприятными последствиями для устройства

Многие из нас часто делают ошибки при зарядке мобильного телефона, которые очень вредят его батарее. К примеру, не стоит подключать гаджет к зарядным устройствам непроверенных производителей. Однако самое губительное действие для смартфона заключается в другом.

О том, что самое худшее для батареи вашего телефона, рассказал ресурсу gearpatrol генеральный директор компании по разработке и производству зарядных устройств Cadex Electronics Исидор Бухманн. Когда пользуетесь гаджетом, обращайте внимание на температуру.

По его словам, когда смартфон нагревается и одновременно полностью заряжен – это самое плохое, что может сказаться на состоянии аккумулятор. Так что следуйте простейшему лайфхаку: снимайте телефон с зарядного устройства, когда он заряжен на 100% (или включите функцию оптимизированной зарядки).

Эксперт добавляет, что сочетание полного заряда и нагрева является очень стрессовым для устройства. Если вы в машине летом, то он советует не ставить телефон на приборную панель, а лучше положить на пол или в тень.

Рекомендуется не допускать условий, когда ваш телефон или ноутбук полностью заряжены и сильно нагреваются. Более того, ни в коем случае не оставляйте полностью заряженный телефон на летнем солнце!

Ранее "Телеграф" сообщал о правилах заряжания мобильного телефона зимой, поскольку не только высокая экстремальная температура, а и низкая может очень навредить батарее.