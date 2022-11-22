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Никогда не делайте так: эксперт назвал главную ошибку, которая "убивает" батарею телефона

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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При зарядке смартфона нужно помнить об одном важном правиле Новость обновлена 22 ноября 2022, 10:46
При зарядке смартфона нужно помнить об одном важном правиле. Фото verdict.co.uk

Перегрев аккумулятора чреват неприятными последствиями для устройства

Многие из нас часто делают ошибки при зарядке мобильного телефона, которые очень вредят его батарее. К примеру, не стоит подключать гаджет к зарядным устройствам непроверенных производителей. Однако самое губительное действие для смартфона заключается в другом.

О том, что самое худшее для батареи вашего телефона, рассказал ресурсу gearpatrol генеральный директор компании по разработке и производству зарядных устройств Cadex Electronics Исидор Бухманн. Когда пользуетесь гаджетом, обращайте внимание на температуру.

По его словам, когда смартфон нагревается и одновременно полностью заряжен – это самое плохое, что может сказаться на состоянии аккумулятор. Так что следуйте простейшему лайфхаку: снимайте телефон с зарядного устройства, когда он заряжен на 100% (или включите функцию оптимизированной зарядки).

Эксперт добавляет, что сочетание полного заряда и нагрева является очень стрессовым для устройства. Если вы в машине летом, то он советует не ставить телефон на приборную панель, а лучше положить на пол или в тень.

Рекомендуется не допускать условий, когда ваш телефон или ноутбук полностью заряжены и сильно нагреваются. Более того, ни в коем случае не оставляйте полностью заряженный телефон на летнем солнце!

Ранее "Телеграф" сообщал о правилах заряжания мобильного телефона зимой, поскольку не только высокая экстремальная температура, а и низкая может очень навредить батарее.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон #Батарея