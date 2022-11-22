Какие павербанки могут навредить вашему телефону: есть два важных нюанса

Пользуйтесь только качественными блоками питания

Павербанк (power bank) может очень выручить, если нет возможности зарядить мобильный телефон. Однако при выборе внешнего источника питания нужно учитывать ряд технических характеристик, в том числе это касается одной важной функции – защиты от перезарядки.

Если смартфон перегреется, то это очень навредит аккумулятору устройства и в дальнейшем приведет к сбоям. Поэтому, как пишет foxnews, ваш павербанк должен соответствовать как минимум двум характеристикам.

Во-первых, как и в случае с дешевыми зарядными устройствами, дешевые блоки питания могут со временем испортить батарею. Убедитесь, что любой внешний аккумулятор, который вы используете, имеет защиту от перезарядки. Если нет, вы все равно можете использовать его, но с осторожностью. Как только ваша батарея почти полностью заряжена, отключайте ее.

Во-вторых, лучше не использовать внешние аккумуляторы с возможностью быстрой зарядки, если только они не принадлежат надежному бренду. Оказывается, быстрая зарядка может направить на телефон слишком много электричества и привести к повреждению аккумулятора. Это высокое напряжение может, по крайней мере, сократить срок службы батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, вредно ли заряжать смартфон несколько раз в день. А также мы писали, как ускорить зарядку телефона, если она идет слишком медленно.