Как уберечь телефон от переохлаждения на улице: советы, которые помогут сохранить заряд батареи

Сильные морозы влияют не только на аккумулятор, но и на другие важніе системы гаджета

Холод — это один из самых злейших врагов телефона. Наверняка вы замечали, что в морозную погоду смартфон садится быстрее обычного, а то и вовсе начинает глючить. Поэтому с наступлением зимы каждому пользователю стоит перейти в особый "зимний" режим, который подразумевает правильную зарядку своего гаджета, а также правильное пользование им на улице, о чем мы и хотим поговорить сегодня.

Одна из главных причин быстрой разрядки телефона в холода кроется в его аккумуляторе, пишет itechua. Все потому, что ионы лития, материала из которого делают современные батареи, сильно замедляются в сильный мороз. Также на снижение заряда влияет и материал из которого изготовлен и сам смартфон: в металлическом корпусе садятся в разы быстрее аппарата в стекле или в толстом пластиковом корпусе.

Что же делать, чтобы избежать тех негативных последствий, которые может причинить холод вашему гаджету? Конечно, избежать быстрой разрядки на холоде все равно не получится, однако можно ее немного сделать медленнее.

Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе

Во-первых — носите смартфон исключительно в кармане пальто или куртки. Хоть это может быть и не совсем удобно, но так можно уберечь смартфон от обморожения.

Во-вторых — не заряжайте телефон на улице или сразу после прихода домой. Резки перепады температур отрицательно сказывается на его аккумуляторе. Если вам необходимо зарядить устройство на холоде, то не стоит заряжать батарею до 100%.

В-третьих — не держите смартфон на холоде дольше минуты. Если вам нужно ответить на телефонный звонок, лучше зайти в какое-нибудь теплое место.

В-четвертых — приобретите качественный силиконовый чехол. Это поможет гаджету медленнее охлаждаться на сильном морозе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по этой же "температурной причине" не стоит долго держать мобильный в кармане, иначе он нагреется до температуры вашего тела, а это слишком тепло для устройства. Также мы писали, почему смартфон сильно нагревается во время зарядки и как можно устранить эту проблему.