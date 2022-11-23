Эти приложения "пожирают" заряд телефона: топ-7 программ, разряжающих батарею

Чем чаще вы будете пользоваться некоторыми программами, тем быстрее "сядет" гаджет

Аккумулятор мобильного телефона может начать быстрее разряжаться по многим причинам. На смартфон очень плохо влияет переохлаждение, к примеру. Однако больше всего заряд устройства зависит от приложений. Некоторые из них буквально истощают батарею гаджета.

По данным pcloud, социальные сети и мессенджеры доминируют среди программ, разряжающих аккумулятор. Эти приложения есть на телефоне у каждого и используются ежедневно. Возможно, стоит ограничить их использование, если нужно поберечь заряд гаджета.

Так, такие популярные приложения, как Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp и Linkedin продолжают работать в фоновом режиме. То есть даже тогда, когда вы закрыли программу на телефоне. Такая особенность этих приложений требует большей мощности для работы и, в конечном итоге, требует большего от вашего телефона и его аккумулятора.

Также стоит отметить, что не все приложения для социальных сетей поддерживает темный режим, который может сэкономить до 30% больше времени автономной работы телефона. К примеру, такая полезная функция есть у Instagram.

Итак, какие приложения из числа мессенджеров и соцсетей разряжают батарею телефона и на сколько:

Skype (87%)

Facebook (82%)

Instagram (79%)

WhatsApp (77%)

Zoom (77%)

Telegram (77%)

Linkedin (72%)

Ранее "Телеграф" сообщал, вредно ли заряжать смартфон по несколько раз в день.