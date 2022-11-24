Как зарядить телефон без света: обычные способы и популярный лайфхак с батарейками (видео)

Способы "оживать" смартфон без света

Россияне продолжают атаковать инфраструктуру Украины и многие тысячи людей остались без электроэнергии. Одной из важных потребностей является оставаться на связи, но зарядить смартфон привычным способом может не получиться.

Есть пять вариантов, как можно зарядить телефон без централизованного электроснабжения. Часть из них использует другие предметы как источники энергии, например — три обычные батарейки.

Генератор. Использовать генератор можно не только дома, но и в специальных местах — пунктах несокрушимости, где можно не только подзарядить гаджеты, но и согреться. Ноутбук. Батарея ноутбука может неплохо подзарядить телефон. Автомобиль. Даже если у вас машины нет, можно скооперироваться со знакомыми и зарядиться от автомобильной зарядки. Перебоев с поставками бензина пока не ожидается. Беспроводная колонка. Ее батарея может отработать как пауербанк и дать если не полный заряд телефона, но необходимые для экстренной связи проценты заряда. Батарейки. В сети продолжают популяризировать лайфхак для зарядки телефона с помощью трех батареек. Отметим, что получаемая мощность незначительно выше требуемой телефону, но для экстренных случаев многие средства хороши. Батарейки нужно соединить особым образом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения способствуют быстрой разрядке телефона. Стоит также внимательно следить за уровнем заряда гаджета. При достижении 100% его лучше снять с зарядки.