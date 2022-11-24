Как ускорить зарядку телефона: поможет несколько простых рекомендаций
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Телефон зарядится быстрее от идущего в комплекте оригинального зарядного устройства
У телефонов есть такая интересная особенность — они всегда разряжаются в самый неподходящий момент, а во время войны это средство связи необходимо как никогда. Что же делать, если на зарядку нет нескольких часов, а гаджет зарядить как-то надо?
"Телеграф" делится пятью полезными лайфхаками, которые помогут ускорить зарядку вашего устройства. А вообще старайтесь следить за зарядом своего телефона, ведь случиться может что угодно.
Как ускорить зарядку телефона
- Зарядка от розетки — таким образом телефон будет получать больше тока, что ускорит его зарядку. Также "в комплекте" должен идти оригинальная зарядка, или хотя бы хорошая качественная замена.
- Закройте все приложения — даже те, которые работают в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи.
- Включите режим "полет" — эта функция ограничивает количество энергии, которую тратит телефон.
- Выключите телефон — радикальный, но наиболее эффективный способ ускорить подзарядку.
- Функция быстрой зарядки — если ваш телефон ее поддерживает — пользуйтесь.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, по каким причинам смартфон быстро разряжается. А еще мы писали, какие приложения изнашивают батарею телефона и буквально "сжирают" заряд.