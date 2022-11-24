Как ускорить зарядку телефона: поможет несколько простых рекомендаций

Телефон зарядится быстрее от идущего в комплекте оригинального зарядного устройства

У телефонов есть такая интересная особенность — они всегда разряжаются в самый неподходящий момент, а во время войны это средство связи необходимо как никогда. Что же делать, если на зарядку нет нескольких часов, а гаджет зарядить как-то надо?

"Телеграф" делится пятью полезными лайфхаками, которые помогут ускорить зарядку вашего устройства. А вообще старайтесь следить за зарядом своего телефона, ведь случиться может что угодно.

Как ускорить зарядку телефона

Зарядка от розетки — таким образом телефон будет получать больше тока, что ускорит его зарядку. Также "в комплекте" должен идти оригинальная зарядка, или хотя бы хорошая качественная замена.

Закройте все приложения — даже те, которые работают в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи.

— даже те, которые работают в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют зарядку батареи. Включите режим "полет" — эта функция ограничивает количество энергии, которую тратит телефон.

— эта функция ограничивает количество энергии, которую тратит телефон. Выключите телефон — радикальный, но наиболее эффективный способ ускорить подзарядку.

— радикальный, но наиболее эффективный способ ускорить подзарядку. Функция быстрой зарядки — если ваш телефон ее поддерживает — пользуйтесь.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, по каким причинам смартфон быстро разряжается. А еще мы писали, какие приложения изнашивают батарею телефона и буквально "сжирают" заряд.