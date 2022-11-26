Что делать, если смартфон упал в снег: ошибки, которые только "доломают" гаджет

Неправильная "первая помощь" телефону может только ему навредить

Зима — это настоящее испытание для современных смартфонов, ведь холод, мороз и снег, который по идее вода, — это враги любых гаджетов. Ранее мы писали, что нужно делать, чтобы уберечь телефон от переохлаждения на улице, а теперь рассказываем, что делать, если устройство упало в снежный сугроб.

Если телефон упал в снег, не спешите его отогревать, пишет itechua. Такое действие является самой распространенной ошибкой. Почему — читайте далее.

Что делать, если смартфон упал в снег

Первое — гаджет нельзя отогревать, ведь когда снег начнет таять, то через легкодоступные части телефона — разъемы, динамики и микрофоны, затечет вода. А это в свою очередь грозит более серьезной поломкой.

Что же делать: вытряхните весь снег из корпуса гаджета, особенно хорошо прочистив зарядный порт и гнездо для наушников, а также динамик и микрофон. Отметим, что для чистки разъемов подойдут ушные палочки и зубочистки. Металлические предметы использовать категорически нельзя.

Второе — не торопитесь с зарядкой. Этот совет работает не только после попадания телефона в снег, но и просто после возвращения с холода в теплое помещение. Резкая перемена температуры может привести к появлению конденсата из-за нагрева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился.