Почему нужно заряжать телефон лишь до 85%: что это изменит в вашем гаджете

Ни в коем случае не доводите заряд до 0%

Это не будет преувеличением, если сказать, что практически все владельцы смартфонов заряжают свой гаджет "по старинке": при минимальном уровне заряда и каждый раз доводят его до 100%. Однако современные гаджеты с литий-ионными аккумуляторами в такой зарядке не нуждаются. Более того, такой подход даже вреден. Как же правильно заряжать свой телефон?

Оказывается, вполне достаточно заряжать свой гаджет только до 85%, пишет itechua. Таким образом можно значительно продлить "жизнь" телефону и его аккумулятору.

Почему нужно заряжать телефон лишь до 85%

Большинство мобильных устройств сейчас выпускается с расчетом на то, что пользователь заменит девайс через два-три года, поєтому аккумуляторы современных гаджетов и не рассчитаны на более долгий срок эксплуатации. Как правило, батарея может пережить около 500 циклов полной зарядки от 0 до 100%.

Если же заряжать и разряжать гаджет, например циклами по 50%, то срок службы батареи может возрасти в разы. А максимально продлить срок эксплуатации аккумулятора можно, поддерживая его заряд где-то между 40 и 85%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах, по которым телефон быстро "садится". Есть как минимум три момента, на которые вам необходимо обратить внимание. Также мы писали, сколько раз в день можно заряжать смартфон, чтобы он работал лучше. И в этом случае важно учесть один нюанс: не доводить заряд до 100%.