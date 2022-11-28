Почему нагревается смартфон: полезные советы, которые уберегут гаджет от поломок

Перегрев телефона моет привести к неприятным последствиям — поломкам и даже к непригодности гаджета

Бывали ли у вас ситуации, что гаджет во время зарядки сильно нагревался, или даже такое происходило и без подключения к сети? Подобное нагревание отрицательно влияет на состояние системы и может привести не только к сбоям, но и к поломке вашего смартфона. Почему так происходит, и как уберечь свой гаджет — читайте далее.

Как отмечает itechua, обнаружив и распознав проблему перегрева вовремя, можно ее быстро устранить, что поможет избежать негативных последствий, а также убережет устройство от последующих поломок. Специалисты выделяют семь основных причин.

Что приводит к перегреву устройства

Неправильный процесс зарядки — некачественная зарядка или проблемы с аккумулятором. Чтобы не было проблем — лучше снять гаджет с зарядки и отнести его в сервисный центр.

Слишком активное использование — ее стоит запускать сразу несколько трудных программ и подключать много разных режимов.

Недоработанные программы, установленные на него — на такие приложения телефон тратит слишком много собственных ресурсов. Обязательно очистите свой смартфон от ненужных программ и периодически обновляйте систему.

Внешние факторы — не держите гаджет под палящим солнцем, и по возможности снимайте плотные чехлы в процессе работы тяжелых приложений.

Неправильная работа операционной системы или ее загрязнение остаточными файлами — не забывайте регулярно очищать кэш программ.

Нагрев при первичной настройке – это нормальное явление, когда смартфон начал греться после того, как его сбили до заводских настроек.

Заводской брак — если все предыдущие варианты "отпали", лучшим решением будет обратиться в сервисный центр для диагностики проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по этой же "температурной причине" не стоит долго держать мобильный в кармане, иначе он нагреется до температуры вашего тела, а это слишком тепло для устройства.