Как очистить динамик телефона всего за 2 минуты: три простейших способа

Если же динамики сильно забиты, лучше все-таки отдать ваш гаджет профессионалу

Чтобы ваш телефон проработал как можно дольше, важно не только правильно его заряжать, но и периодически чистить, чтобы грязь и пыть не влияла на его работу. Более того, если засорится динамик, то и вас будет хуже слышать собеседник, так и вы его.

Стоит отметить, что динамик вашего гаджета засоряется даже вне зависимости от того, есть ли на нем чехол. Если вы не хотите нести гаджет к специалисту, то можно почистить порты и самостоятельно, пишет Ukr.Media. При чем это можно сделать легко и всего за 2 минуты.

Как за 2 минуты очистить динамик телефона

Мягкая кисточка — осмотрите все порты гаджета на наличие в них пыли и грязи. Можно воспользоваться фонарем, чтобы ничего не пропустить. После чистите телефон легкими взмахивающими движениями, чтобы пыль не попала внутрь. Нижние динамики чистить немного сложнее, ведь щетину нужно осторожно вставить внутрь и повернуть, после чего таким же плавным движением вытащить.

Малярный скотч — просто обверните его вокруг пальца и прикладывайте к динамикам. Загрязнения поприлипают к скотчу.

— просто обверните его вокруг пальца и прикладывайте к динамикам. Загрязнения поприлипают к скотчу. Зубочистка — будьте очень осторожны, чтобы острым предметом не повредить телефон. Вставьте зубочистку в отверстие и прекратите движение, как только почувствуете упор. Осторожными движениями из стороны в сторону протолкните мусор вниз, пока он не выйдет.

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