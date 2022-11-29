Как сохранить заряд телефона в мороз: ошибки, которые не стоит совершать

Советы, которые помогут продлить время работы гаджета на улице зимой

Вы замечали, что в мороз смартфоны разряжаются гораздо быстрее, а иногда могут и вовсе отключиться в самый неподходящий момент? Если да, то советы, как избежать подобной ситуации будут вам как раз кстати.

Как сообщает портал itechua, достаточно соблюдать всего нескольких "правил", и ваш гаджет будет защищен от любых морозов. Что это за "правила" — читайте далее.

Как сохранить заряд смартфона в холода.

Не носите смартфон в сумке или в рюкзаке, таким образом он замерзнет еще быстрее. Лучше кладите его во внутренние карманы одежды.

Старайтесь, чтобы ваш гаджет не был на холоде слишком долго. Если вас ждет важный звонок — найдите теплое место и тогда уже пользуйтесь телефоном.

Перед выходом из дома обязательно подзарядите гаджет.

Придя с мороза домой, категорически нельзя ставить смартфон на зарядку сразу. Резкие перепады температур негативно сказываются на его аккумуляторе. Дайте ему нагреться до комнатной температуры, и только тогда заряжайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по этой же "температурной причине" не стоит долго держать мобильный в кармане, иначе он нагреется до температуры вашего тела, а это слишком тепло для устройства. Также мы писали, почему смартфон сильно нагревается во время зарядки и как можно устранить эту проблему.