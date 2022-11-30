Можно ли заряжать айфон в чехле: каждый второй совершает эту роковую ошибку

Зная эту "хитрость", ваш айфон прослужит вам намного дольше

Тут "обычный" смартфон большая часть пользователей неправильно заряжает, совершая серьезные ошибки, которые губят гаджет, то что уже говорить о владельцах требовательных и "капризных" iPhone. Как оказалось практически все яблочные пользователи делают одну очень простую, но серьезную ошибку, которая сильно вредит аккумулятору.

Как сообщает belnovosti, совершенно напрасно многие отказываются снимать с гаджета чехол на время зарядки. Как оказалось, эта защитная "одежка" для телефона может серьезно навредить вашему айфону.

Можно ли заряжать айфон в чехле

Заряжая айфон без чехла, можно значительно продлить срок службы его аккумулятора. А все потому, что некоторые материалы, которые используют для изготовления чехлов, выделяют избыточное тепло, тем самым больше нагревая гаджет. А это в свою очередь негативно сказывается на батарее, выводя ее из строя.

Также, чтобы продлить срок эксплуатации аккумулятора телефонов Apple, рекомендуется использовать энергосберегающий режим и режим автояркости.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.