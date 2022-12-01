Сократит срок службы батареи: как нельзя заряжать iPhone

Не делая этого, вы потихоньку "убиваете" аккумулятор своего гаджета

Специалисты предупреждают, что владельцы мобильных телефонов iPhone, которые не снимают чехол при зарядке устройства, вредят своему гаджету.

О том, что при зарядке лучше снимать чехол с телефона, передает belnovosti, сообщает "Телеграф".

Почему нельзя заряжать iPhone в чехле

Ставя на зарядку iPhone в чехле, можно значительно сократить срок службы батареи телефона. Как оказалось, некоторые материалы, которые используются для изготовления чехлов, выделяют избыточное тепло, а это крайне негативно сказывается на аккумуляторе.

Нужно помнить, что высокие температуры, равно как и экстремально низкие, вообще могут вывести батарею мобильного устройства из строя.

Добавим, что для iPhone, как и для любого другого смартфона, лучше использовать энергосберегающий режим и режим автояркости. Это продлит срок эксплуатации гаджетов.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли отключать телевизор из розетки, только чтобы продлить срок его службы. А также мы отвечали на вопрос, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.