Может отключиться в чрезвычайной ситуации: что нельзя делать с телефоном, чтобы избежать поломки

Эти незначительные вещи приближают поломку вашего любимого гаджета

Если неаккуратно обращаться со своим мобильным телефоном, устройство может выйти из строя за считанные месяцы. Чтобы не "убить" свой любимый гаджет, специалисты рекомендуют избегать некоторых нежелательных действий со смартфоном.

Как и любой технике, современному мобильному телефону необходим отдых, пишет belnovosti. Поэтому не делайте нижеперечисленные вещи, чтобы ваш гаджет не отключился в самый неожиданный момент.

Что нельзя делать со смартфоном

Не выключать смартфон хоть изредка.

Не отключать в телефоне такие функции, как Wi-Fi и Bluetooth. Стоит выключать их, в противном случае аккумулятор начнет разряжаться гораздо быстрее.

Постоянно разряжать до нуля и заряжать до максимальных 100%. Лучше делать это до уровня заряда батареи устройства 80%.

Заряжать телефон некачественными и неоригинальными зарядками.

Ранее "Телеграф" объяснял, какие ошибки постепенно "убивают" смартфон. А также мы рассказывали, почему мобильный телефон нельзя оставлять в розетке на всю ночь, или же заряжать смартфон постоянно до 100%.