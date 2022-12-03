Что делать, если телефон перестал заряжаться после воды: дельные рекомендации

Рассказываем, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды

Многие современные мобильные телефоны защищены от попадания воды, но нередко даже они после воздействия влаги отказываются заряжаться. Если сушка смартфона не помогла справиться с проблемой, то стоит ознакомиться с другими способами.

Как пишет belnovosti, есть четыре пути решить проблему с промокшим телефоном.

Что делать, если телефон перестал заряжаться после воды

Протереть порт USB изнутри. Делать это нужно мягкой тканью без ворсинок. Перезагрузить телефон. Операционная система не понимает, что в USB-порте осталась влага, и нужно просто перезагрузить телефон.. Проверить контакты кабеля зарядки. Нужно попробовать подзарядить своей зарядкой другой телефон. Если все плохо, то нужно проверить, нет ли на конце USB-кабеля грязи, которая может задерживать влагу. Ее можно убрать, пройдясь по контактам зубочисткой или любым другим неметаллическим предметом. Очистить данные настроек USB. В Android имеется специальное приложение, отвечающее за работу USB. Именно оно при попадании влаги в порт выдает сообщение "Проверка порта". После просушки гаджета нужно очистить данные этого приложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился.