Как продлить заряд ноутбука при отключении света: простые советы
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Сэкономить заряд техники можно несколькими способами
Использование телефонов и ноутбуков в условиях нехватки электроэнергии подразумевает экономию их заряда. Есть программы в смартфонах и особенности использования техники, которые не позволяют долго сохранить заряд.
Как отмечают в itechua, на длительность работы в первую очередь влияет изношенность батареи. Но если ваша техника способна работать без подключения к электросети — ей пригодятся некоторые хитрости.
Как сохранить заряд ноутбука дольше:
- однозадачность — не выполняйте несколько видов работ одновременно,
- закройте все лишнее и отключите программы,
- не используйте те программы, которым нужно много оперативной памяти, например, компьютерные игры,
- не слушайте музыку,
- если вы используете программу с небольшими перерывами — ее можно не закрывать, чтобы не тратить заряд на перезапуск,
- закройте лишние вкладки в браузере,
- используйте простой текстовый редактор типа Блокнота вместо Microsoft Word,
- отключите интернет и Bluetooth, если они не нужны для работы, также можно отключить ненужные периферийные устройства VGA, HDMI, USB (монитор, мышь или наушники),
- уменьшите яркость экрана,
- выключите подсветку клавиатуры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что использовать ноутбук можно для зарядки телефона в случае отключения электроэнергии. Есть и другие способы. Зарядить телефон можно даже от батареек, нужно только знать как.