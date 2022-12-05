Как продлить заряд ноутбука при отключении света: простые советы

Сэкономить заряд техники можно несколькими способами

Использование телефонов и ноутбуков в условиях нехватки электроэнергии подразумевает экономию их заряда. Есть программы в смартфонах и особенности использования техники, которые не позволяют долго сохранить заряд.

Как отмечают в itechua, на длительность работы в первую очередь влияет изношенность батареи. Но если ваша техника способна работать без подключения к электросети — ей пригодятся некоторые хитрости.

Как сохранить заряд ноутбука дольше:

однозадачность — не выполняйте несколько видов работ одновременно,

закройте все лишнее и отключите программы,

не используйте те программы, которым нужно много оперативной памяти, например, компьютерные игры,

не слушайте музыку,

если вы используете программу с небольшими перерывами — ее можно не закрывать, чтобы не тратить заряд на перезапуск,

закройте лишние вкладки в браузере,

используйте простой текстовый редактор типа Блокнота вместо Microsoft Word,

отключите интернет и Bluetooth, если они не нужны для работы, также можно отключить ненужные периферийные устройства VGA, HDMI, USB (монитор, мышь или наушники),

уменьшите яркость экрана,

выключите подсветку клавиатуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что использовать ноутбук можно для зарядки телефона в случае отключения электроэнергии. Есть и другие способы. Зарядить телефон можно даже от батареек, нужно только знать как.