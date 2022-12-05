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Как продлить заряд ноутбука при отключении света: простые советы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Ноутбук может понадобиться для работы Новость обновлена 05 декабря 2022, 07:51
Ноутбук может понадобиться для работы. Фото pixabay.com

Сэкономить заряд техники можно несколькими способами

Использование телефонов и ноутбуков в условиях нехватки электроэнергии подразумевает экономию их заряда. Есть программы в смартфонах и особенности использования техники, которые не позволяют долго сохранить заряд.

Как отмечают в itechua, на длительность работы в первую очередь влияет изношенность батареи. Но если ваша техника способна работать без подключения к электросети — ей пригодятся некоторые хитрости.

Как сохранить заряд ноутбука дольше:

  • однозадачность — не выполняйте несколько видов работ одновременно,
  • закройте все лишнее и отключите программы,
  • не используйте те программы, которым нужно много оперативной памяти, например, компьютерные игры,
  • не слушайте музыку,
  • если вы используете программу с небольшими перерывами — ее можно не закрывать, чтобы не тратить заряд на перезапуск,
  • закройте лишние вкладки в браузере,
  • используйте простой текстовый редактор типа Блокнота вместо Microsoft Word,
  • отключите интернет и Bluetooth, если они не нужны для работы, также можно отключить ненужные периферийные устройства VGA, HDMI, USB (монитор, мышь или наушники),
  • уменьшите яркость экрана,
  • выключите подсветку клавиатуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что использовать ноутбук можно для зарядки телефона в случае отключения электроэнергии. Есть и другие способы. Зарядить телефон можно даже от батареек, нужно только знать как.

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#Ноутбук #Заряд