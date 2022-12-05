Что нужно сделать, если отвратительно ловит сеть: простые шаги

Не спешите обращаться в сервисный центр

Ваш смартфон может не ловить сеть по разным причинам, но сейчас наиболее актуальной есть проблема отключения электроэнергии и сбои на вышках сотовой связи, которые предоставляют нам возможность общаться с родными.

В других случаях, когда нужно воспользоваться телефоном, а сеть практически не ловит, можно использовать несколько простых способов решения проблемы. Не торопитесь ремонтировать свой любимый гаджет, пишет Ukr.Media.

Что делать, если не ловит сеть

Первое, что нужно сделать, так это перезагрузить смартфон. Если это не помогло, проверьте работу SIM-карты и самого устройства. Проверить свои "симку" можно, поставив ее в другой телефон. Если проблема осталась, значит все дело в поломке SIM-карты. В этом случае ее можно просто заменить в салоне вашего мобильного оператора.

Если сеть в вашем телефоне не ловит с чужой "симкой", значит все дело в неисправности самого смартфона. В этом случае уже придется отнести гаджет на ремонт.

Отметим, что важную роль в смартфонах играют аккумуляторы. Ранее мы рассказывали, почему нельзя заряжать смартфон до 100%.