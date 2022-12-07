До какого процента нужно заряжать телефон: назван наиболее оптимальный заряд

Есть определенный диапазон заряда, который сохранит жизнь аккумулятора вашего гаджета

Ваш мобильный телефон может разряжаться быстрее по многим причинам, к примеру, из-за "неправильных" обоев. Также имеет значение, до какого процента вы обычно заряжает устройство. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, стоит запомнить "золотой стандарт" – диапазон определённых процентов, наиболее оптимальных для заряда.

В этом поможет простой лайфхак. Его суть в том, чтобы уровень зарядки телефона составлял от 20% до 80%. Как пишет textmagic, именно этих показателей рекомендуется придерживаться, когда заряжаете смартфон. Такое простое правило сохранит жизнь батареи вашего устройства.

Так, не рекомендуется доводить телефон до максимального уровня разрядки, прежде чем снова подключить к сети. Хотя раньше действовало такое правило: "сажать" гаджет до 0%. Современным же батареям это только навредит.

Итак, до какого процента вы должны заряжать свой телефон? Чтобы сохранить работоспособность аккумулятора, лучше всего ставить смартфон на зарядку, как только он "сядет" до 20%, и заряжать до 80-90%. Это особенно важно, если вы используете быструю зарядку. Если заряжать гаджет с нуля, то будет выделяться больше тепла. Однако риска перезарядки аккумулятора быть не должно. В наши дни телефоны обычно имеют встроенные функции, которые "берегут" батарею. К примеру, прерывание зарядки, когда батарея почти полностью заряжена, и, чаще всего, предупреждение пользователя, когда телефон перегрелся.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал, как избежать перегрева смартфона. Наши телефоны очень восприимчивы к температуре, поэтому нужно помнить о ряде нюансов.