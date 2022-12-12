Как правильно хранить телефон, которым не пользуешься: важный нюанс

Если вы храните старый смартфон на экстренный случай, то учтите один момент с зарядкой

Есть много причин, почему портится батарея мобильного телефона, в том числе поломка может произойти из-за неправильного хранения устройства. Если вам нужно длительное время не пользоваться смартфоном, но оставить аккумулятор в пригодном состоянии, то есть ряд правил при хранении гаджета.

Если телефон с аккумулятором внутри долго хранить, со временем он будет разряжаться, пользуетесь вы им или нет. Звучит странно, но при выключении телефона на долгий период батарея должна быть заряжена — это важный нюанс. И не полностью, а до определенного процента, пишет textmagic.

Рекомендуется зарядить аккумулятор телефона наполовину перед хранением. Если вы планируете не пользоваться телефоном в течение длительного времени, лучше зарядить его до 50%. Кроме того, Apple рекомендует включать телефон каждые шесть месяцев и заряжать его до 50%, чтобы сохранить заряд батареи.

Есть и другие важные правила: обязательно храните аккумуляторы мобильных телефонов в прохладном, сухом месте, чтобы предотвратить их повреждение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно чистить смартфон, чтобы продлить срок его службы. А также мы писали, что телефоны очень восприимчивы к температуре, но простые способы помогут избежать перегрева гаджета.