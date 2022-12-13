Можно ли заряжать телефон при 50% заряда: многие допускают эту ошибку

Периодическая зарядка — это вполне полезно для вашего гаджета.

Можно ли заряжать уже заряженный телефон — интересный вопрос, на который не каждый пользователь даст вам ответ. А все из-за того, что многие заучили уже древнее "правило", что гаджет нужно разряжать в ноль, а после заряжать до 100%. Но при этом все забывают о технологическом прогрессе, который уже давно изменил все эти "правила".

Сегодня мы хотим расставить все точки над и, и рассказать, можно ли ставить смартфон на подзарядку, если в нем осталась еще половина заряда. Как отмечает портал itechua, эти советы помогут вам продлить жизнь своему гаджету.

Можно ли заряжать телефон с 50% заряда

Ставить смартфон на зарядку можно при любом уровне заряда – хоть при 5%, хоть при 50%. Главное – не доводить до его полной разрядки, ведь это значительно снижает емкость аккумулятора.

Также не менее вредна для батареи и регулярная зарядка до 100-процентного уровня. Специалисты рекомендуют ставить телефон на подзарядку, когда остается примерно 25% заряда, и заряжать максимум до 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон может перегреваться во время зарядки.