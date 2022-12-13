Что нельзя делать со смартфоном, упавшим в снег: ошибки, которые будут стоит гаджета

Такие ошибки совершает каждый второй пользователь

Пока еще окончательно не установилась снежная зимняя погода, однако все еще впереди, и к этому нужно быть готовым. К примеру из-за скользкой дороги, вы можете упасть, от чего ваш гаджет окажется в снежном сугробе. Что дальше нужно и нельзя делать с телефоном, упавшим в снег, мы и расскажем далее.

Как отмечает портал itechua, падение в снег для смартфона не так страшно, как падение в воду, и в большинстве случаев после "столкновения" со снегом смартфоны продолжают работать. Однако главное это правильно провести "реанимацию" своего гаджета.

Что нельзя делать со смартфоном, который упал в снег

Первое — ни в коем случае не пытайтесь сразу отогреть гаджет. Этот шаг является самой распространенной ошибкой. Не забывайте, что растаявший снег — это вода, которая может затечь в разъемы телефона, тем самым испортив его. Взамен нужно быстро отряхнуть гаджет от снега, тщательно прочистив зарядный порт, микрофон, динамик и гнездо для наушников ватными палочками или зубочистками.

Второе – не спешите заряжать свой телефон после того, как вы только пришли домой с холода. Резкий перепад температуры может привести к появлению конденсата, что только навредит телефону.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по этой же "температурной причине" не стоит долго держать мобильный в кармане, иначе он нагреется до температуры вашего тела, а это слишком тепло для устройства. Также мы писали, почему смартфон сильно нагревается во время зарядки и как можно устранить эту проблему.